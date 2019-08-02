İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehir içi dolmuşlar denetleniyor

Kilis’te şehir içi dolmuş taşımacılığı yapan dolmuşlar Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimden geçirildi.

Kilis'te şehir içi dolmuş taşımacılığı yapan dolmuşlar Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimden geçirildi.


Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifine bağlı şehiriçi yolcu taşıyan dolmuşlar, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetlendi.


Kamera kayıtları inceleyen zabıta ekipleri, yaz sıcaklarının zirvede olması sebebiyle klimaların çalıştırılıp çalıştırmadığı, aktif olup olmadıklarını kontrol etti. Kurallara uymayan sürücüleri, uyarılarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.