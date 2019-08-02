Şehir içi dolmuşlar denetleniyor

Kilis'te şehir içi dolmuş taşımacılığı yapan dolmuşlar Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimden geçirildi.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifine bağlı şehiriçi yolcu taşıyan dolmuşlar, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetlendi.

Kamera kayıtları inceleyen zabıta ekipleri, yaz sıcaklarının zirvede olması sebebiyle klimaların çalıştırılıp çalıştırmadığı, aktif olup olmadıklarını kontrol etti. Kurallara uymayan sürücüleri, uyarılarda bulunuldu.