İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehir içi dolmuşlar kartlı sisteme geçiyor

Kilis’te, şehir içi dolmuşlarda E-Kart kullanılması için kartlı sisteme geçilmesine karar verildi.

Kilis'te, şehir içi dolmuşlarda E-Kart kullanılması için kartlı sisteme geçilmesine karar verildi.


S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifine bağlı şehir içi dolmuşların kartlı sisteme geçmeleri için bir toplantı yapıldı. Toplantıya Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın ile birlikte, E-Kart yetkilileri katıldı. Başkan Bulut, “Yaptığımız görüşmede toplu taşımada para yerine akıllı kart sistemine geçilmesi için gerekli görüşmeleri yaptık. En Kısa sürede Toplu taşımalarda Kart 79 ‘a geçiyoruz. Kilis halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.