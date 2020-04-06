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Şehirler arası ticaret yapanlara uyarı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, sadece ticaret yapmak için şehirler arası seyahat edebileceklerini söyledi.


KESOB Başkanı Şevket Memiler, Ticaret faaliyetine devam eden esnafların sadece ticaret yapmak için şehirler arası seyahat edebileceklerini ifade ederek, “Temel ihtiyaç maddesi gıda, temizlik malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura belgeler ile giriş, çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş, çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar” dedi.

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