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Şehit Halil Kurt Kilis'ten uğurlandı

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Kilis’ten uğurlandı.

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Kilis'ten uğurlandı.


YPG/PKK terör örgütü üyelerinin tanksavar saldırısı sonucu kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Kilis'teki işlemlerin ardından otopsi yapılmak ve askeri tören için Gaziantep'e uğurlandı. Şehit Halil Kurt'un naaşı geniş güvenlik önlemleri altında karayolu ile Gaziantep'e uğurlandı. Şehit Kurt'un cenazesinin yarın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.


Öte yandan, saldırıda yaralanan 5 askerin tedavisi Kilis Devlet Hastanesinde sürüyor.

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