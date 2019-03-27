Şehit Öğrenci Gülten Canpolat unutulmadı

Kilis'e 18 Ocak 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden Eyüp Gökçeimam ortaokulu öğrencisi Gülten Canpolat ismi kütüphaneye adı verildi

Kilis Kızılay Toplum Merkezi ve Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında Eyüp Gökçeimam okulunda sıfırdan kurulan ve üç bine yakın yeni kitabın yer aldığı kütüphaneye,18 Ocak 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roketin düşmesi sonucunda aynı okulda şehit olan öğrenci Gülten Canpolat'ın adı verildi. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla açılışı yapılan kütüphanenin açış kurdelesini Şehit Öğrencinin Ağabeyi Ahmet Canpolat kesti.Kızılay görevlilerinin,okul öğrenci ve öğretmenlerinin yer aldığı sade açılış merasiminde konuşan Ahmet Canpolat, "2016 yılında terör saldırısı sonucunda aramızdan çocuk yaşta ayrılan kardeşimin adına şehit olduğu okulda bir kütüphane kurulması ve adının verilmesi beni ve ailemi çok mutlu etti.Coğrafyamızda yaşanan bu menfur olayların kaynağında okumamak yatıyor.Bu nedenle bu açılış töreni ayrı bir anlam taşıyor.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.