Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütünün havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Suriye'de dün PKK/PYD terör örgütü tarafından TSK unsurlarına yönelik düzenlenen havanlı saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit olmuştu.

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal için Kilis 1'inci Hudut Alayında tören düzenlendi. Törene, Kilis Vali Vekili Mesut Tabakcıoğlu, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, askeri ve adli erkan ile şehidin yakınları katıldı. Düzenlenen tören sonrası Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.