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Semaverde çay için ağaç kesti

Kilis’te, semaverde çay içmek için fidan halindeki ağacı kesen işçiye Belediye Başkanı Servet Ramazan’ın talimatıyla 825 TL para cezası kesildi.

Kilis'te, semaverde çay içmek için fidan halindeki ağacı kesen işçiye Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla 825 TL para cezası kesildi.


Olay, Ebulule Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda Kilis Devlet Hastanesinin karşısında meydana geldi. Kanalizasyon borusu döşeyen müteahhit firmaya bağlı bir işçi, testere ile fidan halindeki ağacı kesti. Kestiği odunlarla semaverde çay pişiren işçinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Cep telefonu ve bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Olaydan haberdar olan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan hemen yetkili birimlere talimat vererek, şahsın bulunup cezai işlem uygulanmasını istedi. Şahsı bulan belediye ekipleri 825 TL para cezası kesti.


İşçi hakkında adli soruşturmanın da başlaması beklenirken, kesilen ağacın yerine Kilis Belediyesi tarafından yenisinin dikileceği öğrenildi.

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