İhlas Haber Ajansı

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Sendika Başkanı Öztürk, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Eğitim-İş Sendikası Kilis İl Başkanı İsmail Öztürk ve beraberindeki üyeleri, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.


Öztürk, Eğitim-İş Sendikası tarihçesinden bahsettikten sonra sendika bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yeni dönemde de yapılması planlanan faaliyetleri aktardı.


Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İsmail Öztürk ile beraberindeki üyelere teşekkür etti

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