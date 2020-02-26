Şeref Malkoç: "Türkiye'de 2 fay hattı var; biri depremle ilgili, diğeri darbelerle ilgili"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'de iki tane fay hattı var; biri depremle ilgili, diğeri darbelerle ilgilidir. İkisi de Türkiye'ye çok zarar vermiştir" dedi.

Başdenetçi Şeref Malkoç, “28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konferansı için geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Malkoç, Kilis Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de iki tane fay hattı var, biri depremle ilgili, diğeri darbelerle ilgilidir. İkisi de Türkiye'ye çok zarar vermiştir. Depremi önlemek mümkün değil, fiziki bir şey, tabi bir şey, doğal bir şey ama depremin etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almak mümkündür. İşte devletimiz başta cumhurbaşkanımız olmak üzere kentsel dönüşümdü, binaların yenilenmesine kadar, idarenin daha dikkatli tedbirli olması AFAD'dan Kızılay'a Valilerimize kadar, birçok tedbir alıyorlar. İkinci fay hattı darbe fay hattıdır. Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olmuştur. 1960, 1971, 1980, 1997'deki 28 Şubat, 2007'de 27 Nisan bildirisi, 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi, insan bunları söylerken bile terliyor. Her 10 yılda bir, böyle darbe teşebbüsünün olduğu ülkede bir takım sosyal sıkıntılar oluyor. Darbe demek ‘Cuntacılık' demek, eşkıyalık demek, hukuksuzluk demektir” dedi.

Malkoç, depremle ilgili de darbelerle ilgili de tedbirler alındığını ifade ederek, “Türkiye'nin sosyal yapısını, Türkiye'nin siyasi yapısını, Türkiye'nin ekonomik yapısını mahveden bu darbelerle ilgili de çok güzel tedbirler alındı. Anayasal değişiklikler oldu, yasal değişiklikler oldu. Bu iki fay hattından Türkiye kurtulduğunda daha iyi noktalara geleceğiz” diye konuştu.

Başdenetçi Şeref Malkoç'a Valilik ziyaretine Vali Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 21. Dönem MHP Milletvekili Mehmet Nacar da eşlik etti.