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Servis araçları denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına,özel iş yerlerine personel taşıma hizmeti veren araçların denetim yapıldı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis Belediyesi sınırları içerisin de kamu kurum ve kuruluşlarına, özel iş yerlerine personel taşıma hizmeti veren araçların denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçların taşımaya uygunluğu, Covid-19 tedbirlerinin alınıp alınmadığı, güzergahlarının tespiti gibi incelemelerde bulunup uygun olmayan araçlara izin verildiği bildirildi.

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