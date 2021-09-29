İhlas Haber Ajansı

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Seve Barajının çevresi ağaçlandırılacak

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, mesire alanlarının ve Seve Barajı’nın etrafının ağaçlandırılması için Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile bir araya geldiklerini söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, mesire alanlarının ve Seve Barajı'nın etrafının ağaçlandırılması için Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile bir araya geldiklerini söyledi.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Belediyesi Plan Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'u ziyaret etti.


Başkan Ramazan yaptığı açıklamada, "Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'u ziyaret ettim. Kilis'teki mesire alanlarının ve Seve Barajı'nın etrafının ağaçlandırılması konusunda taleplerimizi ilettik. Bölge Müdürümüze ilgi, alakalarından ve olumlu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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