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“Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programı düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, YÖK'ün düzenlediği “Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" sertifika programına katıldı.


YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında başlatılan iş birliği kapsamında, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yer alan 24 üniversitedeki akademisyenlere "Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" konularında verilen eğitim sonunda sertifika programı düzenlendi. Programa Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile birlikte Dr. Öğretim Üyesi Hasan Güler ve Dr. Öğretim Üyesi Mikail Özçiloğlu katıldı.


Online Sertifika Programı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya YÖK yetkililerinin yanı sıra, üniversite rektörleri ve bu üniversitelerde proje kapsamında eğitici eğitimini alan akademisyenler ile CISCO Türkiye Genel Müdürü Didem Duru katıldı.


YÖK Başkanı Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek içinde bulunduğumuz süreçte bunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Saraç, küresel salgın sonrasında üniversitelerimizin dijitalleşme sürecine hızla uyum sağladıklarını ifade etti.


Proje kapsamında, üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Güler ve Dr. Öğretim Üyesi Mikail Özçiloğlu, Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi sertifikasını aldılar.

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