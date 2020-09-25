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“Sıfır Atık, Sıfır Kayıp” projesi

Kilis Belediyesi tarafından Sıfır Atık, Sıfır Kayıp” sloganıyla, ilk etapta 8 bölgeye Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştireceklerini söyledi.


Başkan Bulut, Belediye olarak çevreye duyarlılığı konusunda tüm adımları atmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Sıfır Atık, Sıfır Kayıp” sloganıyla, ilk etapta 8 bölgeye yerleştireceğimiz Mobil Atık Getirme Merkezlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Çok yakında bu konteynerleri artırıp, şehrin geneline yayacağız. Temiz bir çevre için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızı temizlik ve çevre konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

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