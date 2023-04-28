Sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor

Dönem Milletvekili Seçimleri için gümrük kapıları ile sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların oy verme işlemi devam ediyor.

Türkiye'nin Suriye'ye açılan, Kilis merkezdeki Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, evraklarını ibraz etmelerinin ardından saat 08.00 itibariyle kabinlerde oylarını kullanmaya başladı. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.