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Sınır kapısında bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir araçta bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir araçta bin 380 adet tarihi sikke ele geçirildi.


Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı ön güvenlik noktasına gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bin 380 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sikkelerin Kilis Müzesine teslim edileceği bildirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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