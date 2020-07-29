İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınır kapısında tarihi eser operasyonu

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren bir kişinin eşyaları arasında tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kişinin eşyaları arasında tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.


Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren Suriye uyruklu bir kişinin valizinde eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.


Kilis Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemede söz konusu eşyaların tescile tabi etnografik nitelikte müzelik değerde eşya olduğu alınması üzerine tarihi eserler Kilis Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yurda tarihi eserleri sokmaya çalışan Suriyeli ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.