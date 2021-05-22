Sınır Kapsında meyve operasyonu

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapmak için giden tırda beyana aykırı meyve bulundu.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gelen tır kontrol edildi. Transit refakat belgesi muhteviyatı sevkli tır aracında yapılan kontrollerde beyanname ve bağlı faturada adı geçen eşyanın yüzde 47'lik kısmının eksik olduğu, yerine kıymeti daha düşük meyve cinsi eşya yüklü olduğu tespit edilmesi üzerine Şüpheliler hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunun 3/9 sayılı maddelerinden soruşturma başlatıldı.