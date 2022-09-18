Sınır kent Kilis'te KPSS heyecanı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu 10.15'te başladı. Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biri de Kilis 7 Aralık Üniversitesi oldu. Sabah erken saatlerde araçları ile üniversiteye gelen aileler ve adaylar araç yoğunluğu oluşturdu. KPSS'ye girecek öğrencilerin sınav merkezinin bulunduğu yere aileleri tarafından araçla bırakılmasına izin verilmesi nedeniyle 7 Aralık Üniversitesinde yoğunluk yaşandı.