Sınır Kenti Kilis'te LGS heyecanı

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Liselere Giriş Sınavı (LGS) başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS, ülke genelinde olduğu gibi Kilis'te de yapıldı. Suriye sınırında bulunan il genelindeki 258 sınav salonunda gerçekleştirilen LGS sınavında öğrenciler içeride ter dökerken aileleri okul dışarıda çocuklarını bekledi.

Sınavlar 2 oturumda yapılıyor

LGS geçen yıl olduğu gibi bu yılda sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacağı bildirildi.