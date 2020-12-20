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Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, soğuk havada uygulama yapan polislere vatandaşlar lokum ikram etti.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, soğuk havada uygulama yapan polislere vatandaşlar lokum ikram etti.


Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sorunsuz bir şekilde sürüyor. Kilis'te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Ekiplerin mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. Soğuk havada uygulama yapan polis memurlarına bir vatandaş lokum ikram etti.

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