Sınır kentte şairler buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde, geleneksel hale gelen Sınırda Sesler Şiir ve Şair Buluşması'nın dördüncüsü gerçekleştirildi. Şiirin ayak seslerinin yankılandığı gecede şiir severler bir araya geldi.

Programda, Fatih Budak “İkindi Gölgesi” ve “Ayanfer'e Mektuplar”, Mehmet Sabri Genç “Şerh Düşen Bağır” ve “Kaçak Şiir”, M. Fatih Kanter “İkinci Yusuf Masalı” ve “Yankısız Ses”, Bilge Çipe “Ayna ve Beyit” ve “Sarı Bir Defterin Dedikleri”, Mustafa Doğan Karacoşkun “Annem” ve “Bir Damla Yağmur Bir Damla Sen”, Muhammed Hüküm “Soysuz Çağın Satrancı” ve Sınırdakiler” son olarak Ali Genç “Susma Durağı” ve “Geriye Kalan” başlıklı şiirlerini seslendirdiler.

Şiirlerin okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve şairlere günün anısı olarak belge takdim etti.