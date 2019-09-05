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Sınır ötesindeki elektrik sorunu çözülecek

Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki elektrik sorunu çözüleceğini söyledi.


Suriyeli iş adamları ile düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Vali Recep Soytürk, 3 yıl önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat Kalkanı bölgesine girildiğini ifade etti. Soytürk, “Şehitler verilerek o bölge özgürleştirildi. İlk etapta, yıkılan binaların temizlenmesi, camilerin, okulların, sağlık ocaklarının, hastanelerin yapılmasıyla devam eden imar çalışması da başladı. Bugün çok şükür, Çobanbey'de 200 yataklı bir hastane var, Azez'deki hastane bitmek üzere, Mare'de çok güzel bir hastanemiz var. Okullarımız onarılarak eğitim öğretim başladı. Yerel güvenlik güçleri görevlendirildi. Daha yapacağımız çok iş var. Bunların başında ticaretin geliştirilmesidir. Ticareti geliştirebilmemiz için de bir kere alt yapıyı güçlendirmemiz gerekiyor. Bölgedeki elektrik sorunuyla ilgili büyük ölçüde yol hatırası çizildi. İnşallah yakın tarihte bir şey olmaz ise hem Elbeyli'den hem Öncüpınar'dan, Türkiye'den sağlanan elektriklerle mazotla elektrik üretimine gerek kalmadan, elektrik bölgeye verilmiş olacaktır. Su sorunları vardı, belirli bir rayına girdi. İnşallah daha iyi olacak. Benim çok önem verdiğim başka bir konu var. O da bölge içerisindeki yollar, yollarımız oldukça kötü, bununla ilgili ilk yaptığımız çalışma Azez ile Kefre arasında yaklaşık 9 kilometrelik yolu bitirdik. Çok da güzel oldu. Azez-Soran arasındaki yolun ihalesini yaptık. Akabinde de İtimat'a kadar gidecek. Yine Mare ile Kel Clbrin arasındaki yolun ihalesini yapıyoruz. Yine Çobanbey'den Aktarin'e kadar olan yolun ihalesini yapacağız. Hatay'ın karşısındaki Hamam Sınır Kapısı'ndan girenler, Cerablus'a kadar birinci sınıf sıcak asfalt yapılması, bu sayede içerideki ticaretin geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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