Sınır ötesine gıda desteği

Yeni yılın ilk iki ayında Suriye'de El Bab, Cerablus ve Azez'deki kamplarda yaşayan toplam 4 bin 167 aileye gıda yardımı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2019 yılının ilk iki ayında Halep'e bağlı Cerablus, El Bab ve Azez ile bu bölgelerde bulunan çadır kentlerde 4 bin 167 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı yaptı. Yardımlardan yaklaşık 21 bin kişi faydalandı. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Biriminden Yakup Alaca, “Suriye'de savaş başladığı ilk günden bu yana sivil halkın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün burada dağıttığımız gıda paketlerimiz 5 kişilik bir ailenin ancak 1 aylık ihtiyacını karşılayabilmektedir" dedi.

Çalışmaların Türkiye'deki hayırseverlerden gelecek yardımlarla devam edeceğini açıklayan Alaca, "Gıda paketlerimizde şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaçlar bulunmaktadır” diye konuştu.