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Sınırda 4 milyon 500 bin adet sigara kağıdı yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı’nda, Türkiye’den Suriye’ye götürülmek 4 milyon 500 bin adet yaprak sigara kağıdı yakalandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den Suriye'ye götürülmek 4 milyon 500 bin adet yaprak sigara kağıdı yakalandı.


Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye geçmek için gelen tırı durdurdu. Tırda şoför refakatinde 13 kap içinde 112 bin 500 paket4 milyon 500 bin adet yaprak sigara kağıdı tespit edilmiş olup yapılan kontrollerde söz konusu eşyanın yabancı menşeili olduğu ayrıca ilgili kurumlardan izninin bulunmadığı tespit edildi. Tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

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