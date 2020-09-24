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Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı

Kilis’te, Suriye sınır hattında askeri aracın devrilmesi sonucu 5’i asker, 11’i mülteci 16 kişi yaralandı.

Kilis'te, Suriye sınır hattında askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker, 11'i mülteci 16 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geçen bir grup mülteci, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı ekipleri tarafından saat 09.00 sıralarında yakalandı. İçerisinde 11 mültecinin bulunduğu askeri araç, Demirışık Hudut Karakoluna gelirken arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi. Kazada 5 asker ile 11 mülteci yaralandı. Yaralılar, sınır hattından ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı asker ile mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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