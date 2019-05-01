Sınırda Sesler 3'üncü Şiir-Şair Buluşması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda 7 Aralık Üniversitesi'nin girişimleriyle Sınırda Sesler şiir ve şair buluşmalarının üçüncüsü düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un yanı sıra birçok akademisyen ve öğrencinin katıldığı program şiirlerini seslendiren şairler marifetiyle seyircileri iç dünyalarında yolculuğa çıkardı.

Abdulvehap Ballı Aylan Bebek'e ve 13 yaşında vefat eden yeğenine ithaf ettiği birer şiiri, Ahmet Koçak “Ürperti ve Bekleyiş” ile “Sahibime Ah”, Ahmet Sezgin “Güllerimi Ver Anne” ile “Aşka Çağrı”, Ali Genç “Münacaat” ile kızına hediye ettiği “Yarına Mektup”, Fatih Budak “Aydınlık Çağlara” ile ülke gençlerine ithaf ettiği “Sınav Güzellemesi”, Hasan Fahri Tan “Çocuksu” ile “Üç Ömer”, Muhammed Hüküm “Dolar Düşüyor” ile Karnında Ölüsünü Taşıyan Kadınlar”, Mustafa Doğan Karacoşkun “Umuda Çağrı” ile “Ses Verir Gece” ve Tarkan Başer “”Yemen Ellerinde” ile “Yüzü Asık Adamın Sevgilisi” şiirlerini seslendirdiler.

Dinletinin ardından Rektör Karacoşkun programın gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan şairler ve tertip komitesi üyeleriyle konferans salonunu dolduran katılımcılara yönelik bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Program Rektör Karacoşkun, şair ve organizatörlere hediye takdimiyle sona erdi.