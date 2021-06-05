“Siyasi Dinamikler ve İnsani Yardım” sempozyumu düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un himayelerinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ortak Tarih ve Kültür Sempozyumu-Yemen “Siyasi Dinamikler ve İnsani Yardım” başlıklı sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmaları TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ve Yemen Şura Konseyi Üyesi Prof. Dr. Hussein Al-Amri tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında Rektör Karacoşkun, Yemen'in tarihçesini ve bölgesel önemini anlattı. Devamında ise Kilis'in Ortadoğu'ya açılan önemli sınır kapılarından biri olduğunu vurgulayan Karacoşkun, bulunduğu coğrafi konumun ve medeniyet havzasının kendisine yüklediği misyonun farkında olan üniversitelerinde “Ortadoğu ve Göç” konularında yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti. 2017 yılında kurulan Ortadoğu Araştırmalar Merkezi'nin kurulduğu günden bu yana yoğun akademik çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmaların pek çoğunun da yayın haline getirildiğini aktaran Karacoşkun, öncelikli olarak Suriye'yle ilgili çalışmalar yapan ancak uzun vadede tüm Ortadoğu ile ilgili yaptığı çalışmalarla yoluna devam edecek olan “Ortadoğu ve Göç Yüksek Lisans Programı”ndan da bahsetti.