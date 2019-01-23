İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soba patlamasında 3 kişi yaralandı

Kilis’te ısınmak için yaktıkları sobanın içine mazot döken Suriyeliler, sobanın patlaması sonucu yaralandı.

Kilis'te ısınmak için yaktıkları sobanın içine mazot döken Suriyeliler, sobanın patlaması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hindioğlu Mahallesi Hasırcı Sokak'ta 3 katlı evin terasında ısınmak için yaktıkları kömür sobasına daha iyi yansın diye mazot döken Suriyeliler, sobanın patlayarak devrilmesi sonucu yaralandı. Suriye uyruklu Mine Kürdi, Biten Muhtat ile Tarık Muhtat ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.