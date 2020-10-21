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Sofralık yeşil zeytinler toplanmaya başlandı

Kilis’te, yeşil sofralık zeytinlerin hasadına başlandı.

Kilis'te, yeşil sofralık zeytinlerin hasadına başlandı.


Türkiye'de önemli bir zeytin merkezi olan Kilis'te, zeytin hasadı başlamadan önce sofralık olarak tüketilen zeytinler toplanmaya başlandı.


Kasım ayı başında Kilis ve ilçelerinde zeytin hasadı başlayacak. Zeytin hasadı öncesinde zeytin bahçelerindeki ağaçlardan siyahlaşmamış zeytinler sofralık olarak toplanıyor. Yeşil zeytinin kilosu 5-7 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Tane yeşil zeytini alan vatandaşlar evlerinde tatlandırarak, zeytinleri kahvaltıda tüketiyor. Kilis'in en önde gelen zeytin üreticilerinden Süleyman Mercimek, sofralık yeşil zeytin hasadına başlandığını ifade ederek, “Sofralık zeytinler kırılarak veya çizilerek, bidonlara koyularak tatlandırılır. Zeytin toplamak masraflı ve zor bir iştir. Zeytinin tane büyüklüğüne göre kilosu 5 ile 7 TL arasında değişen fiyatla satılıyor. Kilis'te genelde sabah kahvaltısında tüketiliyor” dedi.

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