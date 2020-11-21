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Sokağa çıkma kısıtlaması yanlış anlaşıldı

Kilis’te, Bu akşam saat 20:00’de başlayacak olan sokağa kısıtlaması yasağını yanlış anlayan birçok esnaf iş yerlerini açmaması dikkat çekti.

Kilis'te, Bu akşam saat 20:00'de başlayacak olan sokağa kısıtlaması yasağını yanlış anlayan birçok esnaf iş yerlerini açmaması dikkat çekti.


Kilis Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararında “Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına” şeklinde ifade edilmesine rağmen tüm Kilis'te de sokağa çıkma kısıtlaması kafaları karıştırması nedeniyle Kilis'te esnaflar iş yerini açmadı. Kısıtlama kararını doğru anlayanlar, iş yerini açmayan esnaf arkadaşlarını arayarak bilgi verdi. Birçok esnaf yasak olmadığını komşularından duyarak iş yerlerini açarken, Kilis'te cadde ve sokakların bomboş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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