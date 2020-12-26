İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalar yoğunluk kazandı

Kilis Belediyesi 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol, kaldırım, temizlik ile parklarda çalışmalarına hız verdi.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol, kaldırım, asfalt yama çalışmalarını cadde ve sokakların boş olması nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri de kentteki parklarda, refüjler ile ana arterlerde bakım, ağaç dikme çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.