Sokağa çıkma yasağı Kilis'te organik sebze talebini arttırdı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te üretilen organik sebzeler özellikle sokağa çıkma yasağı ile Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde talebi arttırdı.

Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerindeki illere göre sıcak olan sınır ili Kilis'te üretilen organik sebzeler, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş başta olmak üzere illere gönderiliyor. Kilisli üretici Metin İğdelioğlu, ürettikleri ürünlerin organik olduğunu ifade ederek, “Kilis'ten birçok ilimize sebze gönderiyoruz. Organik olarak üretilen sebzeler, kamyonlarla talep olan illere gönderiliyor. Biz çalışıyoruz, insanlar evlerinde kalsınlar, biz üretime devam ediyoruz” dedi.

“Sebzede üretim fazlası var”

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür, organik sebzede üretim fazlası olduğunu ifade ederek, “Dur durak demeden üretime devam ediyoruz. Genelde doğul illerine gönderiyoruz. Kilis'te yetiştirilen sebzelere rağbet fazla, çünkü organik olduğu içindir. Mevsimsel olarak Kilis'te daha erken sebze yetişiyor. Üretimde herhangi bir sıkıntımız yok. Buradan vatandaşlara sesleniyorum. Üretim fazlası var, böyle marketlere falan kimsenin saldırmasına gerek yok. Suriye sınırına sıfır noktadayız. 1 kilometre ileride Suriye var, biz üretime devam ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz ile el ele verdik, ülkemiz tarımına katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.