Sokak hayvanları unutulmadı

Kilis'te, yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kilis ve ilçelerinde sokak hayvanlarına mama bırakılmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde sıkıntı çekilmesi üzerine Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, Musabeyli, Polateli, Elbeyli Kaymakamlıkları ile ilçe belediyeleri tarafından temin edilen mamalar sokak hayvanlarına verilmeye başlandı. Uygulamanın Kilis ve ilçeleri ile köylerinde devam ettiği bildirildi.