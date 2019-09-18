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Sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Kilis’te, toplanan sokak köpekleri, gerekli bakım, temizlik, aşı ve kısırlaştırma işlemi yapıldıktan geri bırakılıyor.

Kilis'te, toplanan sokak köpekleri, gerekli bakım, temizlik, aşı ve kısırlaştırma işlemi yapıldıktan geri bırakılıyor.


Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından toplanan sokak köpeklerinin köpek bakım evinde, gerekli bakım, temizlik, aşı ve kısırlaştırma işlemi yapıldıktan sonra 5199 sayılı kanun gereği alındığı ortama geri bırakılıyor.


Köpek bakım evinde hayvan sayısının fazla olması sebebiyle iki katı köpek bulunduğu, gerekli İşlemleri hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

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