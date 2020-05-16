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Sokakları korona virüs değil, 40 dereceye ulaşan sıcaklar boşalttı

Kilis’te, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar mecbur olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

Kilis'te, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar mecbur olmadıkça evlerinden çıkmıyor.


Korona virüse aldırmayarak her gün çarşıda, pazarda sokakta sosyal mesafe kurallarına uymayan Kilisliler, aniden bastıran aşırı sıcaklar nedeniyle adete evlerini hapis etti. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, vatandaşlar, aşırı sıcaklar başlamadan önce sürekli sokağa çıkıyordu. Aniden bastıran aşırı sıcaklar nedeniyle caddelerde insan görmek nerede ise imkansız hale geldi. Aşırı sıcakların önümüzdeki haftada etkili olacağı bildirildi.

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