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Somalili öğrencileri Türkçe öğreniyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim görün Somalili Öğrencileri Türkçe öğrenmeye başladı.


2019-2020 eğitim döneminde 7 Aralık Üniversitesinde uluslararası öğrenci statüsünde eğitim görmeye başlayan Somalili öğrenciler Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimlerini alıyor. Somalili öğrencilerin aldıkları Türkçe dil eğitiminin yanında, Türk kültürünü de tanıma fırsatı bulmaya başladı. Yapılan eğitim ve adaptasyon faaliyetleri neticesi birer gönüllü kültür elçisi olacak uluslararası öğrencilerin kendilerine karşı olumlu yaklaşımdan dolayı memnuniyetlerini belirttiler.


Türkiye'yi çok beğendiklerini ifade eden Somalili öğrenciler, yeni bir ülkeyi tanımanın heyecanını yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

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