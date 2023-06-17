Son dakikalarda sınava girebilmek için koştular

Kilis'te Üniversite hayali kuran binlerce genç ve yetişkin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Bazı adaylar ise saniyeler kala sınava yetişti.

Türkiye'de 3 milyon 500 binden fazla adayın girdiği YKS heyecanı Kilis'te de yaşandı. Öğrenciler ve sınava yeniden girecek olan vatandaşlar, sınav yerlerine saat 10.00'a kadar kapıdaki güvenlik kontrolleri eşliğinde alındı, bazı adaylar ise saniyeler kala sınava yetişti.

Sınava son 15 dakika kala kapılar kapanırken, saat 10.15'de başlayan sınav saat 13.00'e kadar sürecek. Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okulların kapılarında heyecanlı bekleyişi sürerken, öğrenciler sınavda, aileleri ise okul çevresinde ter döktü.

Depremden dolayı sınava fazla çalışamadığının altını çizen YKS adayı Ahmet Yıldızoğlu, ‘‘Depremden dolayı fazla çalışamadığımız için sadece sınava girip çıkacağım hakkımızdakinin hayırlısı da buymuş demek ki. Benim gibi sınava çalışamayan depremzede arkadaşlarımda vardır mutlaka. Sınavda ben kendimi denemeye geldim aslında benim gibi sınava giren rakiplerim çok fazla bende tüm soruları yapmayı planlamıyorum bildiklerimi yapacağım bilmediklerimde olursa hangi kafama yatarsa onu işaretlerim'' diyerek sözlerini tamamladı.

Okumanın yaşının olmadığını dile getiren YKS adayı Mücahit Düz ise ‘'Üniversite sınavı için okula geldik ve deprem bölgesindeyiz biraz odaklama sıkıntısı oldu burada. Can telaşı, sınav telaşı, gelecek kaygısı bizi biraz yordu ama bir şekilde buralara kadar geldik. Ben 30 yaşındayım sınava girmeye geldim ve okumanın yaşı yok daha önce sınava girmiştim ama tekrar sınava girmek istedim ve tekrar o heyecanı yaşamak istedim onun için buradayız herkese başarılar diliyorum'' dedi.