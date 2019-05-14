SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Müdür Yardımcısı Habip Kılcık ve Şube Müdiresi Dilek Devrim Çakmak ile birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. İl Müdürü Akkaş, her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. İl Müdürü Akkaş beraberindeki heyet daha sonra Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler'i de ziyaret eden Akkaş, hafta boyunca ivil toplum örgütleri ile esnaflarla bir araya geleceği bildirildi.