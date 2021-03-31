Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerine eğitim

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde görev yapan 47 personele Psikolojik Danışman Emine Çelik tarafından "Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Kilis'te hizmet veren STK ve dernekler semineri sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak eğitim verildi. İkinci programda ise Sosyal Hizmet Merkezinde görev yapan 45 personele yönelik bilgilerini tazelemek ve vakalardakı çözümlere katkı sağlamak için Psikolojik Danışman Aynur Sadakaoğlu tarafından "Müracaatçılarla Etkili İletişim" semineri sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun eğitim verildi. Son eğitim ise Sosyal Hizmet Merkezinde görev yapan personele yönelik “Erken Yaşta Evlilikle Mücadelede Ulusal Eylem Planı” kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla "Erken Yaşta Evlilikle Mücadele" eğitimi sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyarak eğitim verildi.