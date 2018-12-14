Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Karamelik Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Sosyal Medya ve Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler Eğitimi" verildi.

Sosyal medya ve televizyon programlarının karakteri ve tercihleri üzerindeki etkileri, sosyal paylaşım sitelerinin yanlış kullanımı ve bu kullanımların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin anlatıldığı eğitimde gençlerin izledikleri programları ve kullandıkları sosyal medya araçlarını düşünce süzgeçlerinden geçirmeleri gerektiğinin üzerinde duruldu.

Kilis Gençlik Merkezi yetkilileri, sosyal medyayı çok fazla kullanan gençlerin gerçek yaşamdan uzaklaşmalarının önüne geçmek için diğer okulların da "Sosyal Medya ve Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler Eğitimi” verilerek daha fazla gençlere ulaşmayı ifade edildi.