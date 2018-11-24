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SPARK'tan Suriyeli öğrencilere karşılıksız burs

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi Suriyeli öğrencilere karşılıksız hibe desteği sağlayan SPARK’ın temsilcileriyle hibeye hak kazanan öğrenciler için, program ile ilgili bilgilendirme yapıldıRektör Yardımcısı Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi Suriyeli öğrencilere karşılıksız hibe desteği sağlayan SPARK'ın temsilcileriyle hibeye hak kazanan öğrenciler için, program ile ilgili bilgilendirme yapıldı


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar, Üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi çalışanları, Spark Türkiye Temsilcisi İbrahim Timurtaş ve Spark proje yetkililerinin katıldığı programdan sonra hibe sözleşmesi imzalandı. Prof. Dr. Ruhat Yaşar, hibeye hak kazanan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, hibe programının öğrencilerin eğitim hayatına çok önemli bir maddi katkı sunacağını ve öğrencilerin başarılı bir eğitim süreci için gerekli gayret ve azmi göstereceğini ümit ettiğini dile getirdi.


Spark Türkiye Temsilcisi İbrahim Timurtaş ise “Avrupalı ve Katarlı hayırsever iş adamlarından gelen hibe ile öğrencileri 4 yıl boyunca destekliyoruz. Avrupalı ve Katarlı hayırseverler SPARK üzerinden Türkiye'deki Suriyeli öğrencilere yardımda bulunuyor” dedi.


Timurtaş, hibe programının amacının, öğrencilerin hem eğitim hem de maddi hayatlarına katkı sunmak olduğunu, bu yıl Kilis 7 Aralık Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören 96 Suriyeli öğrenciye burs tahsis edileceğini ifade etti.

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