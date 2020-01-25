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Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te devam ediyor

Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis’te devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te devam ediyor.


Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis Beşevler Spor Salonu'nda ikinci gününde de devam ediyor. Judo müsabakaları nedeniyle il dışından gelen sporcuların Kilis'te yoğunluk yaşanıyor. Sporcular sahada ter dökerken, takım arkadaşlarına destek vermek isteyen sporcular da tribünleri doldurdu.


62 ilden 871 sporcu, antrenör, hakemler ile birlikte bin 250 kişi Kilis'te müsabakalar için bulunuyor.

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