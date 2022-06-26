Su arızalarına anında müdahale ediliyor

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vatandaşların karşılaştıkları herhangi bir arıza anında daha hızlı müdahale edebilmek için, Kentin üç ayrı noktasında, Otogar yanında, Ekrem Çetin Cami yanında ve mezarlık yanında 24 saat esasına göre görev yapıyor. Su arızası olması halinde 3 ayrı bölgede bekleyen ekipler, hangisi yakın ise anında müdahale ederek, arızayı giderdiği bildirildi.