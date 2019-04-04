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Süleyman Şimşek mazbatayı aldı

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ile belediye meclisi üyeleri mazbatalarını aldılar.

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ile belediye meclisi üyeleri mazbatalarını aldılar.


Mazbata töreninde AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile AK Partililer de hazır bulundu. Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, ‘ Gönüller almaya geldik diyerek' yılmadan yorulmadan çalıştıklarını ifade ederek, “Siz değerli hemşerilerimizin desteği ve duası ile bugün itibariyle belediye başkanlığı görevimizin kaldığı yerden devam ederek mazbatamızı aldık.Tevazu, samimiyet ve gayretle hep birlikte yeni bir döneme başlıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

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