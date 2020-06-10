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Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Mustafa Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi.


Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek, valiliğin sorumluluk alanında yapılan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu. Suriye Geçici Hükumeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, ziyaret ile ilgili "Kilis Valiliğinin Kilis ve Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Suriyelilere sunduğu yardımları ele aldık ve Suriye Geçici Hükumeti olarak, ilgili tüm Türk makamlarıyla birlikte işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğimizi yineledik” diye konuştu.

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