İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlık etti. Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, askeri yetkililer ile Suriye'de görev yapan yetkililer ile Suriye Görev Gücü yetkilileri katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.