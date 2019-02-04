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Suriye kamplarına insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Halep’e bağlı Cerablus, Bızaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan çadır kentlerde 2 bin 360 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Halep'e bağlı Cerablus, Bızaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan çadır kentlerde 2 bin 360 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdi.


İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardım faaliyetlerine devam ediyor.


Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlularından Ali İmran Durman, “yaptığımız yardımların başında gıda dağıtımı bulunmaktadır. Çünkü gıda, insanlar için birincil ihtiyaç. Yaptığımız dağıtımda yaklaşık 15 bin insan faydalandı” dedi.


Gıda paketleri 6 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşıladığını ifade eden Durman,” Gıda paketlerimizde şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaçlar bulunmaktadır.Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Bölgede aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor” diye konuştu.

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