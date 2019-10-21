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Suriye sınırına komando sevkıyatı

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve topçu bataryaları Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve topçu bataryaları Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.


Kilis'te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Hatay üzerinden gelen komando birlikleri ve topçu bataryaları Kilis'e ulaştı. Jandarma Özel Hareket, Piyade Komando birlikleri, topçu bataryaları, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri taşıyan otobüsler ile birlikte 100 araçlık konvoy, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

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