İhlas Haber Ajansı

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Suriye sınırında 2 yıl aradan sonra kar yağdı

Suriye sınırındaki Kilis’te, 2 yıl aradan sonra ilk kez kar yağması kentte sevinçle karşılandı.

Suriye sınırındaki Kilis'te, 2 yıl aradan sonra ilk kez kar yağması kentte sevinçle karşılandı.


Kilis kent merkezine en son 13 Şubat 2020 tarihinde kar yağmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl sonra bugün yeniden kar yağdı. Sınır hattının da beyaza büründüğü Kilis'in Musabeyli ve Polateli ilçelerinde kar yağışı Kilis merkeze göre daha etkili oldu. Yağışın ardından İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.


Kar yağışı Kilis ve ilçelerinin yüksek noktalarında devam ediyor.

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