İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 21 anti personel mayını imha edildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 21 anti personel mayını imha edildi.


1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'nci Hudut Taburuna bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınırında tespit edilen 21 anti personel mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında tespit ettikleri 21 adet M-14 anti personel mayın imha edildi" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.